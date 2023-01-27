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Сегодня, 16:09

Дербушева — о спринте на Кубке Содружества: «Старалась отработать чисто, так как по дистанции бежалось тяжело»

Алина Савинова
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Российская биатлонистка Тамара Дербушева подвела итоги спринтерской гонки на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Старалась отработать чисто, так как по дистанции бежалось очень тяжело, старалась отыграть хотя бы в этом. Свежий снег немного уплотнил трассу. Сыпало меньше, чем у парней, поэтому было легче. В каждой гонке стараюсь быть выше, но не всегда получается. Сегодня своим выступлением я довольна», — цитирует Дербушеву Metaratings.ru.

27-летняя спортсменка заняла третье место в спринте. В общем зачете Кубка Содружества она идет второй (1194 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/derbusheva-o-sprinte-na-kubke-sodruzhestva-staralas-otrabotat-chisto-tak-kak-po-distancii-bezhalos-ochen-tyazhelo-223156/
Биатлон
Тамара Дербушева
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