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Биатлон

27 сентября, 13:20

Дербушева сделала золотой дубль на летнем чемпионате России по биатлону

Алина Савинова

Тамара Дербушева выиграла индивидуальную гонку на летнем чемпионате России по биатлону с большим преимуществом. Это вторая победа 27-летней спортсменки в турнире в Чайковском.

Дербушева преодолела дистанцию 15 км за 46 минут 59 секунд.

Второй финишировала Виктория Сливко (+1:23.2). Бронзовым призером гонки стала Ирина Казакевич (+1:31.3).

Чемпионат России по летнему биатлону-2022. Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км

Тамара Дербушева (Свердловская область) — 46:59.1 (1)

Виктория Сливко (Тюменская область) +1:23.2 (2)

Ирина Казакевич (Свердловская область) +1:31.3 (4)

Биатлон
Тамара Дербушева
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