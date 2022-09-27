Дербушева сделала золотой дубль на летнем чемпионате России по биатлону

Тамара Дербушева выиграла индивидуальную гонку на летнем чемпионате России по биатлону с большим преимуществом. Это вторая победа 27-летней спортсменки в турнире в Чайковском.

Дербушева преодолела дистанцию 15 км за 46 минут 59 секунд.

Второй финишировала Виктория Сливко (+1:23.2). Бронзовым призером гонки стала Ирина Казакевич (+1:31.3).

Чемпионат России по летнему биатлону-2022. Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км

Тамара Дербушева (Свердловская область) — 46:59.1 (1)

Виктория Сливко (Тюменская область) +1:23.2 (2)

Ирина Казакевич (Свердловская область) +1:31.3 (4)