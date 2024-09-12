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Биатлон

Сегодня, 13:07

Дербушева выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России в Красноярске

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Биатлонистка Тамара Дербушева стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате России на лыжероллерах в Красноярске.

29-летняя спортсменка допустила два промаха и преодолела дистанцию 15 км за 38 минут 06,6 секунды. Второе место заняла Виктория Сливко, отставшая от лидера на 4,7 секунды. Третьей стала Наталия Шевченко (+13,3).

Чемпионат России

Красноярск

Индивидуальная гонка. Женщины

1. Тамара Дербушева — 38.06,6 (2 промаха)

2. Виктория Сливко — +4,7 (2)

3. Наталия Шевченко — +13,3 (2)

Биатлон
Виктория Сливко
Наталия Шевченко
Тамара Дербушева

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