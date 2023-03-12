Сегодня, 10:16
Биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская победила в общем зачете Кубка Содружества. Спортсменка из Белоруссии набрала 1750 баллов.
Второе место заняла Виктория Сливко (1680), третье — Ирина Казакевич (1672).
Кубок Содружества по биатлону
Общий зачет
Женщины
После 17 гонок из 17
1. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) — 1750
2. Виктория Сливко — 1680
3. Ирина Казакевич — 1672
4. Екатерина Носкова — 1667
5. Тамара Дербушева — 1665
6. Наталья Гербулова — 1657
7. Анастасия Шевченко — 1485
8. Елизавета Каплина — 1466
9. Алина Кудисова — 1338
10. Лариса Куклина — 1287
11. Анастасия Батманова — 1240
12. Анастасия Гореева — 1189
13. Анастасия Егорова — 1162