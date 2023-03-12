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Сегодня, 10:16

Алимбекова-Смольская победила в общем зачете Кубка Содружества

Руслан Минаев
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Биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская победила в общем зачете Кубка Содружества. Спортсменка из Белоруссии набрала 1750 баллов.

Второе место заняла Виктория Сливко (1680), третье — Ирина Казакевич (1672).

Кубок Содружества по биатлону

Общий зачет

Женщины

После 17 гонок из 17

1. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) — 1750

2. Виктория Сливко — 1680

3. Ирина Казакевич — 1672

4. Екатерина Носкова — 1667

5. Тамара Дербушева — 1665

6. Наталья Гербулова — 1657

7. Анастасия Шевченко — 1485

8. Елизавета Каплина — 1466

9. Алина Кудисова — 1338

10. Лариса Куклина — 1287

11. Анастасия Батманова — 1240

12. Анастасия Гореева — 1189

13. Анастасия Егорова — 1162

Биатлон
Виктория Сливко
Динара Алимбекова-Смольская
Ирина Казакевич
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