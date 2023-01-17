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Сегодня, 11:28

Динара Алимбекова теперь будет выступать под фамилией Смольская

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова будет выступать под фамилией своего мужа, капитана сборной Белоруссии Антона Смольского.

«Надеюсь, болельщики меня узнают», — написала Смольская в своих соцсетях.

26-летняя Смольская — олимпийская чемпионка 2018 года в женской эстафете, победительница в спринте и серебряный призер в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (2020 год). Также белорусская спортсменка является чемпионкой мира среди юниоров, бронзовый призер чемпионата Европы в смешанной эстафете и заслуженным мастером спорта Республики Беларусь.

Биатлон
Антон Смольский
Динара Алимбекова
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