Динара Смольская: «В Хантах мы уже больше месяца и это немного приелось»

Сегодня, 15:55
Белорусская биатлонистка Динара Смольская рассказала об условиях для соревнований в Ханты-Мансийске.
«Вчера поймала себя на мысли, что мы тренируемся здесь уже больше месяца, и это действительно немного приелось, но бегать интересно, потому что соревнования для меня — это праздник. На стрельбе пришлось немного напрячь голову, чтобы запомнить ветер на пристрелке, с которым я работала. Поняла, что это мой ветер, состояние хорошее, поэтому можно работать уверенно и не опасаясь», — сказала Смольская «РБ Спорт».
Динара Смольская без промахов справилась со стрельбой в спринте на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске, но не сумела занять призовое место из-за снижения скорости на последнем круге.