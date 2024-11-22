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Биатлон

Сегодня, 15:55

Динара Смольская: «В Хантах мы уже больше месяца и это немного приелось»

Камила Абдурахманова
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Белорусская биатлонистка Динара Смольская рассказала об условиях для соревнований в Ханты-Мансийске.

«Вчера поймала себя на мысли, что мы тренируемся здесь уже больше месяца, и это действительно немного приелось, но бегать интересно, потому что соревнования для меня — это праздник. На стрельбе пришлось немного напрячь голову, чтобы запомнить ветер на пристрелке, с которым я работала. Поняла, что это мой ветер, состояние хорошее, поэтому можно работать уверенно и не опасаясь», — сказала Смольская «РБ Спорт».

Динара Смольская без промахов справилась со стрельбой в спринте на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске, но не сумела занять призовое место из-за снижения скорости на последнем круге.

Источник: «РБ Спорт»
Биатлон
Динара Алимбекова-Смольская

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