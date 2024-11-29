Губерниев: «Серохвостов имеет право высказываться. Календарь действительно перегружен»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова биатлониста Даниила Серохвостова о большом количестве стартов.

«Это точка зрения Серохвостова. Собственно, и команды у него сильной нет. Календарь действительно несколько перегружен, это право Даниила — высказываться об этом. В то же время Московская область команду собрала, борьба будет хорошей. В эстафете не одним Серохвостовым едины, я бы так сказал. А вообще, он парень строптивый, своенравный, это мы уже знаем. Вспомните, как он уходил от Каминского, а потом вернулся. И вот как его натренировали в итоге», — цитирует Губерниева Vseprosport.