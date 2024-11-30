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Биатлон

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Губерниев: «Если Исхаков сменил его, то и новый флаг ему в руки»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал переход российского биатлониста Артура Исхакова в сборную Словакии.

«Помер Охрим, да и черт с ним. Ну бегает он, и пусть бегает. Думаю, что в биатлоне этот случай может быть единичным, потому что там не очень развита смена гражданства и нас там не очень хотят видеть. Если он сменил его, то и новый флаг ему в руки. Пусть бегает. Переходы были и будут в любом случае. Пожелаем ему удачи. Я, честно говоря, даже не помню, кто это», — цитирует «РБ Спорт» Губерниева.

В дебютной гонке за сборную Словакии Исхаков занял 42-е место в спринте на этапе Кубка IBU в шведском Идре.

Источник: «РБ Спорт»
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