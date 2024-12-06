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Биатлон

Сегодня, 22:10

Губерниев: «Серохвостов — один из лидеров мирового биатлона прямо сейчас»

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Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев назвал биатлониста Даниила Серохвостова одним из лидеров мирового биатлона.

«Все как в знаменитой песне: «Эстафета, спринт, масс-старт и бешеный пасьют миллионы фэнов у экранов соберут». В первую очередь, сегодняшний день показал сильные стороны резервной женской команды. Зырянова и Гришина молодцы! Отметим, что Московская область рулит. А также Плюснина вторая — неожиданный и приятный результат. Что касается мужчин, гонка получилась очень драматичной. Серохвостов — один из лидеров мирового биатлона прямо сейчас. Эдик Латыпов слишком долго работал на рубеже, поэтому и уступил Смольскому. Опыт и хладнокровие в итоге взяли свое. Вот за что я и люблю биатлон — в высшей степени драматичные гонки», — сказал Губерниев «ВсеПроСпорт».

6 декабря российский биатлонист стал третьим в спринте на втором этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске, уступив Эдуарду Латыпову и Антону Смольскому.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Даниил Серохвостов
Дмитрий Губерниев
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