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Сегодня, 11:22

Губерниев отреагировал на желание Ягудина принять участие в биатлонной гонке

Ана Горшкова
Корреспондент
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Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина о желании принять участие в биатлонной гонке.

«Он талантливый человек. Безо всякого сомнения, сможет принять участие в биатлонной гонке, пройдя предварительный инструктаж. Ягудин на все способен! Мы с ним еще в двойке парной погребем и произведем фурор на соревнованиях по гребле академической. Вперед, Леха!» — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

43-летний Ягудин является олимпийским чемпионом по фигурному катанию, а также четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Источник: Metaratings
Биатлон
Фигурное катание
Алексей Ягудин
Дмитрий Губерниев
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