Губерниев: «Россиян должны обыгрывать Смольский и Сола, чтобы мы становились сильнее»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу неприглашения белорусских спортсменов на предстоящую спартакиаду.

«Белорусы нам на спартакиаде нужны. Мне кажется, что решение невзвешенное, что мы там будем выступать одни. Нас должны обыгрывать Смольский и Сола, чтобы мы становились сильнее, потому что Александр Корнев и его результаты растут, когда рядом Смольский. Для болельщиков тоже международный старт с белорусами и внутренний старт без белорусов — это две большие разницы. Очень надеюсь, что ситуация изменится, о чем каждый раз говорю в эфире и на вашей площадке. Нам нужно приглашать белорусов в Златоуст для нашей же пользы», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Биатлонные соревнования в рамках II Спартакиады по зимним видам спорта пройдут в Златоусте с 11 по 18 февраля. По словам президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова, решение о том, что белорусские спортсмены не будут принимать участия в этих соревнованиях, принималось на уровне Министерства спорта России.