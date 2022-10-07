Дмитрий Губерниев прокомментировал скандал с патронами в Удмуртии

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, что думает о ситуации на Кубке памяти Михаила Ткаченко. На турнире биатлонисты соревновались без стрельбы, так как не были завезены патроны.

— Как вы оцениваете случившееся на турнире в Ижевске?

— Сейчас, конечно, очень непростая история с биатлоном, инвентарем, оружием и патронами, но это вопиющий случай. Если речь идет о всероссийских соревнованиях, то, естественно, все должны организовывать регионы, которые правильно оформляют документацию, — цитирует Губерниева «Спорт День за Днем».

Губерниев также заявил, что спортивные власти должны лучше готовится к подготовке турниров.