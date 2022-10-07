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Сегодня, 16:13

Дмитрий Губерниев прокомментировал скандал с патронами в Удмуртии

Виктория Кравченко

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, что думает о ситуации на Кубке памяти Михаила Ткаченко. На турнире биатлонисты соревновались без стрельбы, так как не были завезены патроны.

— Как вы оцениваете случившееся на турнире в Ижевске?

— Сейчас, конечно, очень непростая история с биатлоном, инвентарем, оружием и патронами, но это вопиющий случай. Если речь идет о всероссийских соревнованиях, то, естественно, все должны организовывать регионы, которые правильно оформляют документацию, — цитирует Губерниева «Спорт День за Днем».

Губерниев также заявил, что спортивные власти должны лучше готовится к подготовке турниров.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/guberniev-ob-otsutstvii-patronov-v-izhevske-vopiyushchiy-sluchay-no-ne-vse-zavisit-ot-cherezova
Дмитрий Губерниев
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