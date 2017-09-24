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24 сентября 2017, 16:04

Дмитрий Малышко: "Когда уходил на этап, третье место было очень далеко"

Никита Коновалов
Корреспондент
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Представитель Санкт-Петербурга Дмитрий Малышко признался, что не верил в попадание на пьедестал эстафете на чемпионате России по летнему биатлону перед своим этапом. По его словам, отставание от тройки лидеров казалось недосягаемым.

- Конечно, когда я уходил на этап, отрыв был огромный. Максимальная цель, которая сегодня стояла, – подобраться ближе к тройке, - цитирует официальный сайт СБР Малышко. - Когда я уходил на свой этап, третье место было, по моему мнению, очень далеко. Но тем не менее пришел на стойку и отстрелял ее чисто, понял, что все реально. Было 25 секунд, но до первой отсечки я отыграл почти половину времени. Понял, что нужно бороться. Тем более самочувствие сегодня позволяло это сделать.

На последнем подъеме удалось вырвать бронзу. Сделал три мощных отталкивания, посмотрел, что за мной никто не садится, не зацепился. Понял, что третье место наше.

Источник: http://biathlonrus.com/news/2017/58415/
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