Шукалович: «У нас не все могут себе позволить отдать ребенка в биатлон»

Старший тренер юношеской сборной России по биатлону Дмитрий Шукалович объяснил разницу в подходе к воспитанию биатлонистов в России и Норвегии.

«Не только система спорта в Норвегии хорошо работает, но там и высокий уровень жизни. Подготовка ребенка на сто процентов лежит на плечах родителей. У нас уровень экономического развития и достатка населения не столь высокий. Не все могут себе позволить отдать ребенка в биатлон, а полностью бесплатных школ, обеспечивающих необходимым оборудованием не так много.

Во-вторых, система выстроена вокруг спорта. Работают большие институты и определённая система на поддержку спорта. В Норвегии четыре категории тренеров: детский, юношеский, юниорский и элитный. Все эти тренеры работают в одной системе. А у нас часто получается, что детский тренер ведёт своего спортсмена до высшего спорта. Есть уникумы, которые это могут сделать, но в целом система должна быть выстроена так, что детский тренер передаёт спортсмена следующему, и он понимает, что следующий тренер будет работать в той же парадигме.

У нас тренеры боятся передавать спортсмена другому специалисту и предпочитают оставить у себя, потому что у нас спортсмен для тренера — это «мое». Это мой спортсмен, и я никому его не отдам. Поэтому у нас спортсмен привяжется к тренеру, ходит за ним до 30 лет и не может решения принять», — цитирует Vprognoze.ru Шукаловича.