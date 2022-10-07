Дмитрий Васильев: «Малышко закончил со спортом, от Юрловой ждем заявления»

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подчеркнул, что чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова может продолжить карьеру.

«Дмитрий закончил со спортом, это понятно, а Екатерина пока еще раздумывает. Она окончательно не решила, будет ли выступать или закончит, поэтому будем ждать, когда Юрлова официально озвучит свое решение», — приводит «Спорт день за днем» слова Васильева.

37-летняя Юрлова-Перхт анонсировала, что сделает заявление о своей карьере после чемпионата России, который прошел в марте-апреле.