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Сегодня, 16:13

Дмитрий Васильев: «Гонка звезд» в биатлоне выглядит неуместно и нелепо»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев ответил на вопрос о необходимости проведения биатлонной «Гонки звезд» в России.

«Это избыточно — проводить такие вещи, как «Гонка звезд» в биатлоне. Во-первых, сейчас проходит СВО — и показывать счастье или радость не совсем уместно. Во-вторых, те звезды, которые раньше являлись ими и сегодня выступают на этом мероприятии — выглядят непривлекательно, непрезентабельно, а кто-то вообще уродливо. Поэтому «Гонка звезд» в биатлоне с двух сторон выглядит неуместно и нелепо», — цитирует Васильева Metaratings.ru.

«Гонка Звезд» проходила 5 февраля в «Лужниках». Победителями соревнований стали призер Олимпийских игр Иван Черезов и ведущая Ольга Петрикова.

Источник: https://metaratings.ru/news/vasilev-gonka-zvezd-v-biatlone-vyglyadit-neumestno-i-nelepo-225479/
Биатлон
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