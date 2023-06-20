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Сегодня, 12:15

Васильев о Майгурове: «Человек, который имеет совесть, просто встанет и уйдет из СБР»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию с возможно подмененным уставом СБР и недействительным дипломом Виктора Майгурова.

«Думаю, вряд ли что-то изменится. Может только измениться после судебного рассмотрения по вопросу подлога устава. Если это действительно так, если будет обнаружено, что зарегистрирован не тот устав, который был принят на конференции, это уже будет предмет уголовного преследования. А сейчас это морально-этический вопрос, который показывает уровень воспитания. По этому факту можно только определить уровень морали, если она есть, у руководства СБР. Человек, который имеет совесть, просто встанет и уйдет. Значит, там отсутствуют такие понятия», — сказал Васильев «СЭ».

Виктор Майгуров. «Если докажут, что команда Майгурова подменила Устав СБР, то президенту необходимо объявить импичмент». Новый скандал в биатлоне

18 мая суд признал недействительным университетский диплом Майгурова, полученный в 2001 году.

54-летний специалист занимает пост президента Союза биатлонистов России с 2020 года.

Майгуров является двукратным призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира и многократным призером мирового первенства по биатлону.

Виктор Майгуров
Дмитрий Васильев (биатлон)
СБР
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