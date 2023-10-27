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27 октября, 11:01

Васильев — о смерти Маматова: «Человек с большой буквы. Очень печально»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Маматова.

«Виктор Федорович оставил яркий след не только в биатлоне, а в советском спорте в целом. Помимо того, что он сам был двукратным олимпийским чемпионом и многократным чемпионом мира, он также был тренером, под руководством которого уже я стал олимпийским чемпионом. После этого он был одним из руководителей Госкомспорта, ОКР, у него была очень бурная и насыщенная жизнь. В последнее время он сильно болел, может, для него это лучший исход. Когда человеку тяжело на протяжении долгого периода... Но не будем об этом говорить. Это очень печально. Помню Виктора Федоровича как человека очень ответственного и скрупулезного. Это человек с большой буквы», — сказал Васильев «СЭ».

Виктор Маматов был двукратным олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира. Ему было 86 лет.

Биатлон
Дмитрий Васильев (биатлон)
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