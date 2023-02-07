Васильев: «Нельзя утверждать, что Серохвостов мог бы успешно выступить на биатлонном ЧМ»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что успехи российских спортсменов на этапах Кубка Содружества нельзя проецировать на чемпионат мира, стартующий в среду в Германии.

«Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов на этапах Кубка Содружества набрали отличную форму. Оба выступают очень хорошо и самое главное — стабильно. Например, недавно в Минске Латыпов впервые в своей карьере выдал четыре «ноля». Это говорит о том, что он сейчас в большом порядке. Однако на основании этого нельзя утверждать, что россияне могли бы успешно выступить на чемпионате мира в Германии. Между внутренними и международными соревнованиями — огромная разница. В дело вступает, прежде всего, психологический фактор. Давление на чемпионате мира гораздо выше, и это в первую очередь сказывается на качестве стрельбы. Сплошь и рядом бывает так, что человек успешно выступает на внутренних стартах, но на международных соревнованиях не может показать и малой части своего потенциала», — приводит слова Васильева Betonmobile.ru.

Чемпионат мира по биатлону начнется в Оберхофе (Германия) 8 февраля. Российские спортсмены в этих соревнованиях участия не принимают.