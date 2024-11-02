Ярошенко: «В этом сезоне погода позволит провести в Ханты-Мансийске все соревнования»

Двукратный чемпион мира по биатлону, заместитель начальника управления специальных спортивных мероприятий «Юграмегаспорт» Дмитрий Ярошенко рассказал как Ханты-Мансийск сможет принять четыре крупных биатлонных старта подряд.

«Гарантию насчёт морозов, которые придут к нам в конце ноября — начале декабря мы дать не можем, но пока прогноз комфортный — минус пять-десять градусов. Трасса выдержит такое количество соревнований, потому что у нас в резерве есть ещё снег. То количество снега, которое мы заготовили, его предостаточно.

У биатлонистов максимальный круг не 7 км, а 3,3, поэтому организаторы сделают все, чтобы трасса была в отличном состоянии. Биатлонный комплекс выдержит нагрузку, потому что в «Юграмегаспорт» работают профессионалы высочайшего уровня. Более того нагрузка ложится на исполнительную дирекцию не только в плане биатлона. 21 ноября у нас стартует чемпионат мира по ММА, который мы принимаем впервые. В нем примут участие 150 спортсменов из разных стран, не только ближнего зарубежья.

Также у нас пройдет уникальный международный турнир Кубок чемпионов по пауэрлифтингу, где в жиме лежа инвалиды будут соревноваться со здоровыми спортсменами. Все это пройдет параллельно с биатлоном, но у нас профессиональная команда, которая все выдержит и проведет все соревнования на высоком уровне», — приводит слова Ярошенко Vprognoze.ru.

В Ханты-Мансийске запланированы четыре крупных биатлонных старта в начале сезона: Кубок Международной лиги клубного биатлона, этап Кубка Содружества и два этапа Кубка России. В предыдущие два сезона часть гонок на старте сезона в Ханты-Мансийске были отменены из-за морозов.