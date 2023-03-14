Дмитрия Васильев: «Политикам из Швеции придется отвечать за крушение олимпийского движения»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на решение Швеции не допускать российских лыжников и биатлонистов на чемпионат мира среди военных.

«Сейчас в мире спорта происходят безумные вещи. И творят их политики, которые вовлекают в политический процесс спортсменов. Это огромная ошибка, потому что через спорт можно было бы наладить контакты. Но безумные политики из Швеции, хотя она всегда считалась нейтральной страной, решили использовать этот механизм и показать, на чьей они стороне. В данном случае шведы не на стороне спорта, а значит, не на стороне мира. Печально, однако. Этим людям придется отвечать за крушение олимпийского движения», — приводит Sport24 слова Васильева.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта среди военнослужащих пройдет с 27 по 31 марта в шведском Бодене.