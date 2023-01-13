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Сегодня, 14:48

Довгая выиграла гонку преследования на пятом этапе Кубка России по биатлону

Мария Гусева
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Ксения Довгая выиграла гонку преследования на пятом этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске.

23-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 10 км за 33 минуты и 43,3 секунды, допустив 3 промаха на огневых рубежах. Второе место заняла Лариса Куклина (отставание 49,4 секунды, 3 промаха), третьей стала Екатерина Носкова (54,2, 7).

12 января Довгая заняла второе место в спринте.

Пятый этап Кубка России завершится 16 января.

Кубок России-2022/23 по биатлону

5-й этап

Женщины, гонка преследования

1. Ксения Довгая (ХМАО-Югра) — 33.43,3 (3)

2. Лариса Куклина (ЯНАО) — отставание + 49,4 (3)

3. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) + 54,7 (7)

4. Виктория Сливко (Тюменская область) + 1.10,9 (5)

5. Анастасия Егорова (Мурманская область) + 1.25,5 (5)

Биатлон
Екатерина Носкова
Лариса Куклина
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