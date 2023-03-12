Довгая заявила, что ей пришлось перепрыгивать соперниц после их падений

Югорская биатлонистка Ксения Довгая прокомментировала выступление в масс-старте на Кубке Содружества в Тюмени, где она заняла седьмое место.

«Рассчитывала сегодня побороться за попадание на цветочную церемонию, поэтому не очень довольна сегодняшним результатом. Ходом я шла уже лучше, чем в первую половину сезона, так что уже отхожу от перенесенных болезней. На первом круге мы ехали очень тесно. Бегать с женщинами масс-старт всегда очень рискованно, потому что никто не становится в два ряда, а все прут напролом. Из-за этого произошло два падения, которые мне пришлось перепрыгивать», — приводит слова Довгаи Metaratings.ru.