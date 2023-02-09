Драчев назвал Йоханнес Бе супергероем

Бывший президент СБР Владимир Драчев прокомментировал выступление Йоханнеса Бе в первой гонке чемпионата мира и оценил его шансы завоевать золотые медали во всех гонках.

«У него невероятно звездный год. Человек настолько выше всех. По ходу он всегда был всех сильнее, что мы и видели раньше, но сейчас у него все реально стало хорошо получаться в комплексе. Он не дает шансов никому, ни в одной гонке. Бывает, что и два круга получит и все равно выигрывает. Этот человек радует своими выступлениями, мастерством, отточенностью, идеальной техникой. Да, есть небольшие ошибки, но они ему не мешают. Он даже не рассматривает второго места, только первое. Конечно, при явных и грубых ошибках он может опуститься на второе или третье место, а так этот год у него просто поразительный. Я не слушаю его высказываний, поэтому для меня он супергерой по его спортивным достижениям», — приводит слова Драчева Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Кубка мира по биатлону Бе лидирует в генеральной классификации с 1139 очками, опережая ближайшего преследователя Стурлу Лэгрейда на 219 баллов.