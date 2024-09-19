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Биатлон

Сегодня, 06:59

Драчев: «Летний биатлон вызывает меньше интереса, чем охота и рыбалка»

Сергей Разин
корреспондент
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Четырехкратный чемпион мира по биатлону, олимпийский призер Владимир Драчев поделился эмоциями от летних биатлонных стартов.

«Трудно сказать, пригласят ли нас на Олимпийские игры в Милане, я не особо интересуюсь этой темой. С удовольствием буду смотреть за зимними соревнованиями, но летний биатлон особого интереса не вызывает. Гораздо больше интереса вызывают охота и рыбалка, поэтому я не следил за соревнованиями в Красноярске», — приводит слова Драчева Vprognoze.ru.

Ранее команда ПФО выиграла летний чемпионат России по биатлону. В состав сборной вошли Евгений Емерхонов, Иван Колотов, Никита Блинов и Даниил Усов. Они прошли эстафету за 1 час 15 минут 7,1 секунды, допустив 3 промаха.

Источник: Vprognoze
Владимир Драчев

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