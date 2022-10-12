Драчев — об идее создания добровольческих отрядов из атлетов: «Они могут и должны встать на защиту Отечества»

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев отреагировал на информацию о возможном создании добровольческих отрядов среди атлетов.

«Я могу это только приветствовать. Однозначно это те же самые защитники Отечества, как и служащие в Вооруженных силах РФ, в Росгвардии, в системе МВД и так далее. Они могут и должны встать на защиту Отечества, нашего народа. Если добровольческие отряды будут созданы, любому спортсмену будет за честь отстоять там.

Наша страна вкладывала в спортсменов много сил, денег, усилий. В том числе региональные федерации, различные министерства. Спортсмены — это элитная часть здоровых, крепких людей вне зависимости от вида спорта: борьба, плавание, гребля, даже фигурное катание. Они могут не хуже остальных мобилизованных встать на защиту нашего Отечества, потому что физически они все готовы, способны справиться с любой нагрузкой", — приводит Metaratings.ru слова Драчева.

10 октября СМИ сообщили о том, что в России планируется создание отрядов из спортсменов на добровольной основе для участия в специальной операции.