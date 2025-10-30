Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

30 октября, 14:30

Дундуков — о назначении главным тренером сборной Молдавии по биатлону: «Вперед идет компетенция, а не политические составляющие»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Николай Дундуков, возглавивший сборную Молдавии по биатлону, рассказал «СЭ», каково быть единственным тренером с российским паспортом на Кубке мира.

— Правильно понимаю, что сейчас ты единственный тренер на Кубке мира с российским паспортом?

— Со сборной Казахстана работает Владимир Королькевич, Роберт Кабуков — с болгарами. Насколько знаю, у Кабукова есть второй паспорт. Имеется ли таковой у Королькевича — не в курсе. Но я точно один из немногих.

— По-моему, у Королькевича есть словенский паспорт.

— Возможно. Не слежу за этим. Просто не готов говорить, что я единственный. Хотя этим тоже на самом деле горжусь. Потому что в моем случае вперед идет компетенция, а не какие-то политические составляющие.

— Когда аккредитации получал на этапах Кубка мира в прошлом сезоне, проблем не возникало?

— За пять этапов никаких вопросов ко мне не было.

— А вообще с какими-нибудь сложностями не сталкивался?

— У меня раньше никогда не было проблем с получением визы. Всегда давали на два года, и это стоило в районе 30-50 евро. Сейчас мне нужно было ехать с командой на сбор в Болгарию. Так получилось, что федерация не успела мне подготовить документы. Поэтому имелся единственный вариант, чтобы получить визу через российское консульство самому и полететь в Белмекен. Но этого сделать не удалось. Мне пришлось получить молдавский ВНЖ и только потом оформить итальянскую рабочую визу. Можно было бы сделать ее и в России, но мы не стали рисковать и затягивать, — сказал Дундуков «СЭ».

Уле-Эйнар Бьёрндален и&nbsp;Николай Дундуков.«Когда Бьорндален сказал: «Увидимся в следующем сезоне», я понял, что это судьба». Российский тренер едет на Олимпиаду

Telegram Дзен Max
Биатлон
Сборная Молдавии по биатлону
Читайте также
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя