Николай Дундуков, возглавивший сборную Молдавии по биатлону, рассказал «СЭ», каково быть единственным тренером с российским паспортом на Кубке мира.

— Правильно понимаю, что сейчас ты единственный тренер на Кубке мира с российским паспортом?

— Со сборной Казахстана работает Владимир Королькевич, Роберт Кабуков — с болгарами. Насколько знаю, у Кабукова есть второй паспорт. Имеется ли таковой у Королькевича — не в курсе. Но я точно один из немногих.

— По-моему, у Королькевича есть словенский паспорт.

— Возможно. Не слежу за этим. Просто не готов говорить, что я единственный. Хотя этим тоже на самом деле горжусь. Потому что в моем случае вперед идет компетенция, а не какие-то политические составляющие.

— Когда аккредитации получал на этапах Кубка мира в прошлом сезоне, проблем не возникало?

— За пять этапов никаких вопросов ко мне не было.

— А вообще с какими-нибудь сложностями не сталкивался?

— У меня раньше никогда не было проблем с получением визы. Всегда давали на два года, и это стоило в районе 30-50 евро. Сейчас мне нужно было ехать с командой на сбор в Болгарию. Так получилось, что федерация не успела мне подготовить документы. Поэтому имелся единственный вариант, чтобы получить визу через российское консульство самому и полететь в Белмекен. Но этого сделать не удалось. Мне пришлось получить молдавский ВНЖ и только потом оформить итальянскую рабочую визу. Можно было бы сделать ее и в России, но мы не стали рисковать и затягивать, — сказал Дундуков «СЭ».