30 октября, 14:15

Главный тренер сборной Молдавии Дундуков: «Когда только приехал, у бывшей украинки Гиленко была настороженность»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Российский специалист Николай Дундуков, возглавивший сборную Молдавии по биатлону, рассказал «СЭ», как его приняли в команде.

— В сборной Молдавии выступают бывшие украинцы и бывшие россияне. Как тебя приняли?

— Украинцев сейчас в команде нет. Была одна биатлонистка Алла Гиленко, которая в том году закончила. Поэтому остались только русские. Но в целом у меня с Аллой в прошлом сезоне сложились отличные взаимоотношения. Никаких проблем не возникало. Конечно, изначально, когда я только приехал, у нее была какая-то настороженность. Но мы с ней посидели, поговорили, нашли взаимопонимание. Сейчас она работает одним из менеджеров в команде и бронирует жилье для нас. У нас прекрасная коммуникация. Думаю, что если быть адекватным и разумным человеком, то работать можно, — сказал Дундуков «СЭ».

Уле-Эйнар Бьёрндален и&nbsp;Николай Дундуков.«Когда Бьорндален сказал: «Увидимся в следующем сезоне», я понял, что это судьба». Российский тренер едет на Олимпиаду

Сборная Молдавии по биатлону
Сборная России по биатлону
