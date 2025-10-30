Главный тренер сборной Молдавии Дундуков: «Когда только приехал, у бывшей украинки Гиленко была настороженность»

Российский специалист Николай Дундуков, возглавивший сборную Молдавии по биатлону, рассказал «СЭ», как его приняли в команде.

— В сборной Молдавии выступают бывшие украинцы и бывшие россияне. Как тебя приняли?

— Украинцев сейчас в команде нет. Была одна биатлонистка Алла Гиленко, которая в том году закончила. Поэтому остались только русские. Но в целом у меня с Аллой в прошлом сезоне сложились отличные взаимоотношения. Никаких проблем не возникало. Конечно, изначально, когда я только приехал, у нее была какая-то настороженность. Но мы с ней посидели, поговорили, нашли взаимопонимание. Сейчас она работает одним из менеджеров в команде и бронирует жилье для нас. У нас прекрасная коммуникация. Думаю, что если быть адекватным и разумным человеком, то работать можно, — сказал Дундуков «СЭ».