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Сегодня, 14:49

Два юридических лица отсудили у Союза биатлонистов России более 10 млн рублей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший исполнительный директор организации Сергей Голиков заявил, что Союз биатлонистов России (СБР) проиграл два судебных процесса юридическим лицам, которые оказывали ему бухгалтерское и юридическое сопровождение.

«В СБР я пришел в 2018 году, когда президентом был Владимир Драчев. Проанализировав затраты организации, я пришел к выводу, что на бухгалтерские и юридические услуги уходит слишком много средств, поэтому перевел их на аутсорсинг, сократив расходы вдвое. Потом Майгуров и новый исполнительный директор Александр Пак взбрыкнули. Смысл обоих исков примерно одинаковый: через юрлица я якобы уводил деньги и присваивал их себе. Оснований для этого не было никаких, напротив, благодаря этому траты СБР сократились вдвое. Я немного этому огорчился и решил через юрлица подать встречные иски. Дело в том, что контракты с ними носили бессрочный характер. Если у вас договор с телефонной станцией, то вы будете платить абонентскую плату до тех пор, пока не уведомите об отказе. Услуги продолжали оказываться, от них никто не отказывался, поэтому во встречном иске им и выставили финансовые претензии», — приводит слова Голикова ТАСС.

Источник: https://tass.ru/sport/18157789
Биатлон
СБР
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