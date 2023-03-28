Двукратная чемпионка России по биатлону получила рюкзак за победу

22-летняя биатлонистка и экс-лыжница Наталия Шевченко рассказала журналистам, какой подарок получила от тренера за победы в спринте и гонке преследования в чемпионате России в Ханты-Мансийске.

— Хотелось сделать четыре ноля на рубежах, зато есть к чему стремиться. Очень довольна гонкой. Я еще не бегала на международном уровне в биатлоне, поэтому пока не знаю, как бы там выглядела. Пока набираюсь опыта здесь.

[Тренер] Михаил Шашилов обещал мне рюкзак за победу вчера и подарил, я сегодня с ним пришла на стадион. На эту гонку подобным образом не мотивировал, зато вчера заработала себе рюкзак. Шашилов сказал, что я была бы 10-й на Кубке мира с вчерашним результатом? Не знаю, там другие скорости стрельбы и прохождения трассы, — сказала Шевченко.