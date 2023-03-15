0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 22:10

Двукратная олимпийская чемпионка Экхофф объявила о завершении карьеры

Руслан Минаев
Тириль Экхофф.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Двукратная олимпийская чемпионка биатлонистка Тириль Экхофф объявила о завершении профессиональной карьеры.

«Я пришла в биатлон, потому что им занимались мои старшие брат и сестра, а я не хотела быть хуже. Эта цель завела меня дальше, чем я могла мечтать. Я многое пережила и чувствую, что мне невероятно повезло: почти 15 лет я проживала жизнь мечты в биатлоне.

В 2016 году мне довелось выиграть чемпионат мира дома. Этот день я не забуду никогда, он навсегда останется самым лучшим воспоминанием о моей спортивной карьере. Спасибо всем, кто поддерживал и болел за меня все эти годы.

В марте прошлого года я выиграла две гонки в Хольменколлене. Тогда я не знала, что они будут последними — планировала двигаться дальше. Думаю, это к лучшему — я закончила карьеру с двумя домашними победами перед фантастической публикой, друзьями и семьей.

Немного грустно завершать, но при этом я чувствую, что это правильное решение. Горжусь своими достижениями и всегда буду вспоминать годы биатлона с улыбкой", — написала норвежская спортсменка в соцсети.

Экхофф является десятикратной чемпионкой мира.

Биатлон
Тириль Экхофф
1
Обсудить
Читайте также
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
В Екатеринбурге двоих детей нашли рядом с телами мертвых родителей
Чем известен блогер Максим Лютый: биография
Что происходит с Wildberries
Когда российские войска возьмут Бахмут
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Истомин поделился ожиданиями от выступлений биатлонистов на чемпионате России по лыжным гонкам