Ольга Медведцева: «Неужели вы не видите, что из-под Майгурова стул выбивают?»

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева рассказала «СЭ» о том, как проходила отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России.

— Были очень тяжелые эти три месяца ожидания. Если смотреть справедливо, то действительно команда Майгурова вообще ничего не делала. В этот раз ни в прессе их не было видно, но почему-то приходилось оправдываться за что-то, либо что-то комментировать. Настолько корректно ведут себя по отношению к своим оппонентам.

— Помните, чтобы выборы когда-нибудь сопровождал настолько негативный фон?

— Сами выборы были на удивление спокойными. Не знаю, с чем это связано. Прошлые выборы были очень шумными. Сегодня я сказала: «В своей федерации наведите порядок, прежде чем выступать и говорить, что надо делать на российском уровне». Там беда бедовая в регионах. Постоянно представитель одного региона выскакивал и выскакивал. Какой-то ор стоял. В прошлый раз была делегатом впервые. Вообще не понимала, как себя вести, когда взрослые мужики, вместо того, чтобы договариваться, постоянно выскакивают.

— Почему решили поддержать Виктора Майгурова?

— А как вы думаете, когда я с 90-х годов знаю его как спортсмена. В команде были вместе. Справедливее человека трудно найти. Неужели вы сейчас не видите? Об него ноги вытирают, стул из-под него выбивают. А он все равно сидит... В прошлый раз говорила: «Виктор, неужели ты не видишь, что тебя растаптывают?». Он отвечает: «Мне 53 года. Ты хочешь, что я себя изменил как-то?». Он не будет другим никогда. Наверное, бог есть на свете. Не хочу сказать, что добро победила зло. Но некорректными, нечестными методами они работали во время предвыборной кампании. Поэтому мне странно, чтобы не поддержать своего коллегу. Мне проще с ним найти общий язык. Сколько он сделал хорошего. Тренеры ведущих региональных федераций говорят, что у нас какое-то понимание наступило.