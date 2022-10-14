Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала итоги выборов президента СБР, в которых победил Виктор Майгуров.

«Я присутствовала на конференции СБР как член федерации города Москвы. И сама выбирала Майгурова, проголосовала за него. Очень рада, что команда Виктора Майгурова победила в таком споре. Можно сказать, что выборы были сложными. Мы все обрадовались, что победили. Думаю, в биатлоне продолжится отличная работа, которая была начата самим Виктором и его командой. Члены команды, которые захотят, останутся с Майгуровым. И буду продолжать достигать результатов, которые мы уже видели до нового переизбрания», — сказала Зайцева «СЭ».

На пост президента СБР также претендовал Алексей Нуждов. В первом туре выборов определить победителя не удалось, но во втором туре победу одержал Майгуров. Он набрал 31 голос против 23 голосов у оппонента.

Победитель определялся с помощью тайного голосования. В нем участвовали делегаты, представляющие российские регионы.