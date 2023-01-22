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Сегодня, 15:48

Резцова — о конкуренции в биатлоне: «Если сравнивать с мировой ареной, конкуренция у нас ниже»

Анфиса Резцова поделилась своими эмоциями от Кубка Содружеств
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в комментарии для «СЭ» поделилась своими эмоциями от Кубка Содружеств в белорусских Раубичах.

«Всегда интересно смотреть биатлонные соревнования: ребята сейчас в Белоруссии, Латыпов, Куклина — молодцы. Жду возвращения на соревнования свою доченьку, которая сама сейчас в ожидании своей второй дочки. Кристина говорила о недостатке конкуренции в России? Это да, какая конкуренция? У нас узкий круг биатлонистов. Естественно, если сравнивать с мировой ареной, конкуренция у нас ниже. Но мы ездим в ту же Белоруссию, это уже здорово», — сказала Резцова «СЭ».

Ранее Василий Томшин и Лариса Куклина выиграли масс-старты на Кубке Содружеств в Раубичах.

Биатлон
Анфиса Резцова
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