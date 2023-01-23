Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что российские тренеры по биатлону обратились к Олегу Матыцину с открытым письмом по поводу нарушений Союза биатлонистов России (СБР) регламента проведения соревнований.

«Согласно положению, там прописано, что соревнования являются рейтинговыми. Для спортсменов и регионов очень важно участие. Регионы же тратят деньги на подготовку спортсменов. За это надо будет каким-то образом отчитываться перед руководством. Поскольку в положении не было обозначено, что там могут участвовать белорусские спортсмены, это значит только одно, что было нарушено положение о проведении соревнований. Спортсмены, которые были отправлены на соревнования за счет бюджета регионов, не смогли принять участие по причине, что было нарушено положение. Это грубое нарушение. Сейчас уже ничего нельзя сделать. Фактически спортсмены съездили как туристы. Это недопустимые вещи! Нарушение положения — очень серьезная вещь», — сказал Васильев «СЭ».

В заявлении говорится о том, что руководство СБР допускает нарушения при проведении первенства России среди юниоров и юниорок. Белорусских спортсменов заявлено намного больше, чем россиян. А это повлияет на их личные рейтинги и рейтинги регионов.

На данный момент в Рыбинске проходит юниорское первенство России по биатлону среди спортсменов 19-21 года.