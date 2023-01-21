Латыпов: «Думаю, что все ребята ощутили мучения на первом подъеме»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

— Рад победе. Долго к этому шел. Столько гонок был рядом. Сейчас все получилось, сошлось.

— Почему во время третьей стрельбы сделал заминку, после которой два раза промахнулся?

— Хотел аккуратнее сработать, потому что идет восстановление быстрое. Говорил накануне, что на подходе нужно уметь быстро подстраиваться. Я три выстрела сделал, меня начало немножко подкалачивать. Не стал спешить. Не знаю, что было бы, если поспешил. Выбрал другую тактику, но чуть-чуть не доработал.

— На последний рубеж пришли вместе с Каримом Халили. Какая была тактика?

— Я знал, что с ним шел, но не придавал этому значение. Надо было отработать последний рубеж. Старался убрать эти лишние факторы, отработать надежно. Собрался, у меня получилось, учитывая, что на третьей стойке ошибся дважды, понимал, что нельзя больше ошибаться.

— Как трасса?

— Большая часть была в неплохом состоянии. В такую погоду она смогла сохраниться. Но первый подъем был очень тяжелый. Там была нереальная каша. Тяжело прокатить. Думаю, что все ребята ощутили мучения на этом подъеме. Сложно было.

— На последний рубеж пришли вместе с Каримом Халили. Какая была тактика?

— Я знал, что с ним шел, но не придавал этому значение. Надо было отработать последний рубеж. Старался убрать эти лишние факторы, отработать надежно. Собрался, у меня получилось, учитывая, что на третьей стойке ошибся дважды. Понимал, что нельзя больше ошибаться, — сказал Латыпов «СЭ».