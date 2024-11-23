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Биатлон

23 ноября, 23:04

Латыпов: «На финише понимал, что Серохвостова не догнать и экономил силы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал второе место в гонке преследования на втором этапе Кубка Содружества.

Победителем стал Даниил Серохвостов, третью строчку занял Иван Колотов.

«Я хотел отыграться на последнем огневом рубеже. Первые два выстрела сделал быстро и промазал. Потом уже понял, что шансов меньше, потому что у Даниила тоже был один промах. Была надежда на быструю и точную стрельбу, а после этого пришлось спокойно сделать оставшиеся выстрелы и уйти в гонку уже с большим отставанием. Дальше уже просто доработал до финиша.

Я понимал, что около 18 секунд мне не отыграть и стремился просто закончить дистанцию. Даниил сейчас в очень хорошей форме, и было бы очень сложно с ним бороться на последнем круге, поэтому надо было сохранить силы на завтрашнюю гонку», — приводит слова Латыпова «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
Биатлон
Даниил Серохвостов
Эдуард Латыпов

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