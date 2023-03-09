Эдуард Латыпов стал победителем спринта на Кубке Содружества

Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем спринта на 10 км на шестом этапе Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/23. Соревнования проходят в Тюмени.

Спортсмен ни раз не промахнулся и прошел дистанцию за 24.47,1. Второе место занял Даниил Серохвостов, который промахнулся один раз и уступил лидеру 30,0 секунд. На третьей позиции — Василий Томшин.

Биатлон. Тюмень. Кубок Содружества. Шестой этап. Спринт. 10 км. Мужчины

1. Эдуард Латыпов (Россия) — 24.47,1 (0 промахов).

2. Даниил Серохвостов (Россия) — отставание 30,0 секунд (1).

3. Василий Томшин (Россия) +56,9 (1).