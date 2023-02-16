Трехкратный призер Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов высказался о предложении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян к международным соревнованиям под нейтральным флагом.

«Готов ли выступать под нейтральным флагом? Не знаю, пока же предложение не поступало. Вот как поступит, и подумаем. Сейчас очень много дискуссий насчет этого, и я не могу пока это прокомментировать, потому что нет ясности. Когда будут какие-то голосования или еще что-то, когда уже будет определенный порядок действий по возвращению сборных России и Белоруссии, тогда уже действительно всем стоит подумать. Думаю, это в любом случае будет решаться коллективно: и Министерством спорта РФ, и нашими спортивными федерациями», — приводит слова Латыпова «Чемпионат».

Также российский биатлонист заявил, что все эти разговоры о возможном допуске действуют на нервы, а не успокаивают.

«Сейчас эти разговоры — просто пыль, чтобы как-то раззадорить людей. Это больше на нервы действует, а не успокаивает. В любом случае мы готовимся и строим оптимистичные планы, что мы, дай бог, вернемся на международную арену», — сказал Латыпов.

В конце января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе.