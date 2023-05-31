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Сегодня, 01:19

Егорова: «У меня есть две медали чемпионата России, у некоторых нет, но они в сборной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Биатлонистка Анастасия Егорова высказалась по поводу того, что центр спортивной подготовки (ЦСП) готов увеличить квоту по зарплатам для биатлонистов.

«У меня личного разговора с Майгуровым не было, он мне ничего не обещал. Контакта с тренерами сборной у меня нет. Вчерашнее решение по увеличению квот, наверное, было ожидаемым.

Почему меня кинули? Кинули — не совсем подходящее слово. Это была личная переписка с Дмитрием Губерниевым, поэтому я так выразилась. Почему со мной поступили несправедливо? У меня есть две медали чемпионата России, у некоторых нет личных медалей, но они в составе сборной», — сказала Егорова Metaratings.ru.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.

Источник: https://metaratings.ru/news/biatlonistka-egorova-u-menya-est-dve-medali-chempionata-rossii-u-nekotorykh-ikh-net-no-oni-v-sbornoi-255193/
Биатлон
Сборная России по биатлону
Анастасия Егорова
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