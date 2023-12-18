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Сегодня, 10:07

Егорова прокомментировала свои выступления в декабре и оценила подготовку вне сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Серебряный призер женского мегамасс-старта на Кубке Содружества в Уфе Анастасия Егорова прокомментировала свои выступления в декабре и оценила подготовку вне сборной России.

«Первые гонки не совсем задались. Рада, что сейчас начинаю набирать форму, есть силы бежать, стрелять и показывать результат. Конкурировать можно всегда и везде. К сожалению, я единственная биатлонистка из Мурманска. В тренировочном процессе иногда не хватает того, за кем можно тянуться, но я, так скажем, привыкла работать одна, и у меня неплохо получается», — приводит слова Егоровой Metaratings.ru.

После двух этапов Кубка Содружества Егорова занимает 22-е место в генеральной классификации турнира с 290 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/biatlonistka-egorova-privykla-rabotat-odna-i-u-menya-neplokho-poluchaetsya-316453/
Биатлон
Анастасия Егорова
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