Егорова прокомментировала свои выступления в декабре и оценила подготовку вне сборной России

Серебряный призер женского мегамасс-старта на Кубке Содружества в Уфе Анастасия Егорова прокомментировала свои выступления в декабре и оценила подготовку вне сборной России.

«Первые гонки не совсем задались. Рада, что сейчас начинаю набирать форму, есть силы бежать, стрелять и показывать результат. Конкурировать можно всегда и везде. К сожалению, я единственная биатлонистка из Мурманска. В тренировочном процессе иногда не хватает того, за кем можно тянуться, но я, так скажем, привыкла работать одна, и у меня неплохо получается», — приводит слова Егоровой Metaratings.ru.

После двух этапов Кубка Содружества Егорова занимает 22-е место в генеральной классификации турнира с 290 очками.