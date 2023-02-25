Егорова выиграла квалификацию женского суперперсьюта на чемпионате России по биатлону

Анастасия Егорова показала лучший результат в квалификации женского суперперсьюта на чемпионате России по биатлону в Ижевске.

Спортсменка прошла дистанцию за 12 минут и 21,9 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Второе место заняла Виктория Сливко (отставание +4,1 секунды, 0 промахов), на третьей строчке — Анастасия Шевченко (+11,6, 1).

Финал женского суперперсьюта состоится сегодня, 25 февраля и начнется в 12.30 (мск).

Биатлон

Чемпионат России

Ижевск

Женщины, суперперсьют

1. Анастасия Егорова — 12.21,9 (0 промахов)

2. Виктория Сливко — +4,3 (0)

3. Анастасия Шевченко — +11,6 (1)

4. Тамара Дербушева — +12,2 (1)

5. Ирина Казакевич — +12,4 (2)

6. Екатерина Носкова — +18,1 (1)

7. Анастасия Батманова — +18,5 (1)

8. Наталья Гербулова — +23,6 (1)

9. Ксения Довгая — +24,3 (1)

10. Екатерина Кулакова — +30,7 (1)