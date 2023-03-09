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Сегодня, 09:45

Екатерина Носкова выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Тюмени

Иван Торопцев
Корреспондент
Екатерина Носкова.
Фото Global Look Press
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Екатерина Носкова выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Тюмени.

Россиянка прошла дистанцию 7,5 км за 20 минут 53,6 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.

Весь подиум заняли российские биатлонистки: второй стала Виктория Сливко (отставание +3 секунды, 0 промахов), третья — Анастасия Шевченко (+9,3, 0). На четвертой строчке — Динара Алимбекова-Смольская из Белоруссии (+14,9, 0).

Гонка преследования у женщин на этапе в Тюмени состоится в субботу, 11 марта, и начнется в 9.00 (мск).

Биатлон
Екатерина Носкова
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