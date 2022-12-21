Экхофф возобновила тренировки, но пока не готова вернуться к соревнованиям

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф возобновила тренировки, сообщил тренер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.

«Она тренируется, но еще не готова к соревнованиям», — приводит слова Ботнана VG.

32-летняя биатлонистка пропустила летние сборы норвежской команды, а в начале ноября 2022 года взяла паузу в выступлениях на неопределенный срок.

Экхофф — двукратная Олимпийская чемпионка, десятикратная Чемпионка мира, обладательница Кубка мира в общем зачете в сезоне-2020/21, обладательница трех малых Кубков мира. Также она многократная победительница этапов Кубка мира по биатлону (лидер среди всех действующих биатлонисток — 29 личных побед).