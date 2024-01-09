Экс-глава IBU Бессеберг отрицает связь с якобы оплаченными Россией проститутками

Бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг отрицает, что когда-либо пользовался секс-услугами, предоставленными представителями России.

«Бессеберг отрицает, что получал сексуальные услуги от россиян», — приводит РИА «Новости Спорт» слова адвоката Кристиана Йорта со ссылкой на NRK.

В апреле 2023-го Бессебергу предъявили обвинение в коррупции. NRK отмечал, что спортивный чиновник «получил [в подарок] несколько дорогих часов» в 2011 году, а в 2013-м воспользовался услугами проституток.

Обвинение также считает, что экс-глава IBU ездил на бесплатные охотничьи поездки за границу. NRK сообщает, что товары были получены от чиновников российского биатлона и агентства AFP, у которого было соглашение с IBU о правах на маркетинг и спонсорство мероприятий организации.

77-летний Бессеберг был президентом IBU с 1993 по 2018 год.