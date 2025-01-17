Экс-глава медиаслужбы СБР Бойцов объяснил свое решение пойти на СВО

Спортивный журналист и бывший руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов в интервью «СЭ» объяснил, почему решил подписать контракт с Министерством обороны России.

— Контракт я подписал в октябре, — начал Бойцов. — Многое сошлось. Я не работаю в биатлоне с осени 2022 года. Занимался фрилансом, что было для меня, может, не очень сейчас интересно. А тема Донбасса, напротив, для меня всегда была очень близкой. Я там служил срочку (1987-1989). Знаю этих людей, знаю этот регион. У меня до сих пор в Донецке живет немало знакомых. Дети подросли, матушка моя тоже неплохо, слава богу, себя чувствует. Я понял, что если сейчас не пойду, то когда еще идти? Если убрать лишний пафос, то как в стихотворении Левитанского: «Я не участвую в войне — она участвует во мне». Это как раз строчки про мое состояние.

— Почему два года понадобилось, чтобы прийти к этому?

— На момент начала СВО я еще работал. Оставались вещи, которые надо было закончить. Участвовал в написании книжки под общей редактурой Шамиля Тарпищева про психологию в спорте. Помогал с одним проектом питерскому велотреку. Сделал выставку на «Ижевской винтовке». Вот эти обещанные дела нужно было закончить. Когда закончил, то все — надо идти, — сказал Бойцов «СЭ».

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