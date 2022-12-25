Экс-казахстанский биатлонист Еремин рассказал о финише с российским флагом

Биатлонист Роман Еремин рассказал о финише с российским флагом в большом масс-старте на этапе Кубка Содружества в Рязани. Еремин занял в гонке первое место. Ранее он выступал за Казахстан, но был исключен из команды за нарушение дисциплины и спортивного режима.

— Первая победа в России?

— Получается, что так. Если не считать каких-то областных стартов.

— Финиш с флагом многое значит?

— Скажу так, что это достаточно забавно с точки зрения, что я не коренной житель России.

— Задумывался: брать или не брать?

— Особо не задумывался. Автоматом взял и все, — сказал Еремин.