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Сегодня, 15:17

Экс-лыжница Грухвина поделилась эмоциями от дебюта в биатлоне

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Бывшая лыжница Анна Грухвина поделилась эмоциями от дебюта в биатлоне.

Спортсменка приняла участие в спринте на этапе летнего Кубка Содружества в Сочи. Спортсменка финишировала с 30-м результатом, она допустила 8 промахов на 2 огневых рубежах и уступила победившей Ирине Казакевич 6 минут и 14,3 секунды.

— Очень классные впечатления, — сказала Грухвина. — Конечно, на рубеже не отработала так, как хотелось. Но на пристрелке ветер дул слева, спускалась туча и начинал идти дождь. Когда я пришла на лежку, то ветер стих.

— Что было самое непривычное?

— Бежать с оружием. Это тяжелее.

— С Наталией Шевченко уходили со старта друг за другом. Что-то подсказывали?

— Мы с ней разминулись после первого круга, когда я наворачивала штрафные круги, а она ушла дальше на трассу. Поэтому особо не пересекались.

— Насколько привычно внимание здесь?

— Немножко непривычно, волнительно. Кто-то, может, ожидал что-то сверхъестественное, кто-то просто болел и говорил, чтобы не переживала. Пытаюсь абстрагироваться.

— Не было страхов перед стартом, что не закроешь ни одной мишени или что-то другое?

— Такого не было. Не боялась, что вообще ничего не закрою. Конечно, волнение присутствовало, как и в любом виде спорта. Думаю, первый блин комом. Дальше будет лучше.

— В лыжные гонки обратно не захотелось?

— Нет. Я выбрала этот спорт. Работаю и учусь здесь.

— Нет давления, что у Наталии Шевченко после перехода в биатлон удалось выиграть чемпионат России в первый же сезон?

— Нет. Мы два разных человека. Ей понадобился год, мне, возможно, больше. Будет видно дальше. Здесь я больше не бегу. Дальше увидимся в Тюмени. От старта к старту будет больше опыта.

Гонка преследования у женщин на этапе Кубка Содружества в Сочи состоится в субботу, 9 сентября.

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