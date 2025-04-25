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Биатлон

Сегодня, 17:00

Экс-президент IBU Бессеберг признался в суде в сексуальной связи с россиянкой

Алина Савинова
Андерс Бессеберг.
Фото Global Look Press
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Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг на апелляционных слушаниях в суде подтвердил, что в период работы в федерации вступал в интимную связь с 42-летней женщиной из России по имени Ева, сообщает VG.

«Это была типичная летняя интрижка. Мужчине не запрещено знакомиться с другими женщинами. У меня не было никаких подозрений, что эти женщины были проститутками или что они устроили ужин для меня», — заявил 79-летний Бессеберг в зале суда.

Ранее экс-глава IBU рассказывал, что познакомился с Евой во время ужина в России в 2016 году.

В апреле 2024 года Бессеберга приговорили к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы по делу о коррупции по восьми пунктам обвинения. После этого Спортивный арбитражный суд (CAS) пожизненно запретил ему занимать любые официальные должности в биатлонных организациях.

Бессеберг, в частности, был признан виновным в получении взяток деньгами, ценными подарками, оплаченными услугами проституток и охотничьими поездками в Россию, Австрию и Чехию. Также суд постановил, что норвежец действовал в интересах России. В среду, 23 апреля, началось рассмотрение его апелляции, которое продлится 21 рабочий день.

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Биатлон
Андерс Бессеберг
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