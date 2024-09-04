Экс-российская биатлонистка Виролайнен сообщила о беременности

Бывшая российская, а ныне финская биатлонистка Дарья Виролайнен поделилась со своими подписчиками радостной новостью.

Спортсменка сообщила, что ждет ребенка, опубликовав в своих социальных сетях фото с округлившимся животом.

Биатлонистка с 2007 года замужем за белорусским лыжником Романом Виролайнен. В браке у пары родились трое сыновей: Даниэль, Алекс-Кристиан и Эрик.

В августе 2023 года Виролайнен сменила спортивное гражданство с российского на финское и стала представлять Финляндию на международных турнирах.

35-летняя биатлонистка является бронзовым призером чемпионата Европы 2014 года в гонке преследования, а также победителем Универсиады-2011 в индивидуальной гонке.